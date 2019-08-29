شكرا لقرائتكم خبر عن ركلتا جزاء لم تحتسبا وبطاقتان حمراوان لم تشهرا فى لقاء الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * المقاصة

المسابقه : بطوله كاس مصر( دور الثمانيه)

استاد : برج العرب

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : محمد معروف

المساعد الأول : محمود ابوالرجال

المساعد الثاني : سمير جمال

الحكم الرابع : احمد العدوي

الحكمان الاضافيان : سعيد حمزه ، محمد سلامه ميدو

ميزان التقييم لطاقم التحكيم

حكم المباراة : محمد معروف

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القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : في مباراه من المباريات الصعبه نتيجه رغبه الفريقين في الصعود لدور الثمانيه لم يتمكن الحكم من احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه بمعيار واحد وكان هناك خلل كبير في البطاقات الصفراء والحمراء ، وكانت اهم احداث المباراه في الدقيقه 68 عنما مر لاعب المقاصه عمرو مرعي بالكره داخل منطقه جزاء الزمالك وينجح في المرور من محمد عبد الغني لاعب الزمالك الذي ارتكب مخلفه العرقله الواضحه ليشير الحكم باستمرار اللعب علي الرغم من وجوده في تمركز وزاويه رؤيه رائعه وكان يجب علي الحكم احتساب ركله جزاء صحيحه لصالح المقاصه ، وفي الدقيقه 45 من الشوط الاول يتغاضي الحكم عن طرد محمد ابراهيم لاعب المقاصه للانذار الثاني نتيجه اللعب بطريقه خطره مع لاعب الزمالك حمدي النقاز . قرار غير صحيح من الحكم في الدقيقه 40 باستمرار اللعب ومطالبه لاعبي الزمالك بلمسه يد علي لاعب المقاصه الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب وقرار غير صحيح من الحكم بعدم احتساب ركله جزاء صحيحه لصالح الزمالك نتيجه وضع اليد الغير طبيعي من لاعب المقاصه . وفي الدقيقه 60 مطالبه من لاعبي الزمالك بركله جزاء وحاله من الحالات الصعبه امام الحكم الاضافي الاول سعيد حمزه يشير الحكم باستمرار اللعب وقرار صحيح نتيجه نجاح لاعب المقاصه في لعب الكره .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من خالد اوتشو ، محمد ابراهيم ، مودي ، صلاح امين ، صلاح ريكو في الدقائق 25 ، 32 ، 33 , 59 ، 69 نتيجه التهور والاعتراض علي القرار كما انذر كلا من فرجاني ساسي ، واللاعب البديل مصطفي محمد من الزمالك في الدقائق 38 ، 87 نتيجه تعطيل الهجوم الواعد والاعتراض من خارج ميدان اللعب لم ينذر الحكم كلا من شريف حامد ، مودي جابر ، عصام صبحي من فريق المقاصه نتيجه اللعب يتهور وتعطيل الهجوم الواعد كما لم ينذر عمر السعيد ، محمد عبدالغني من الزمالك في الدقائق 27 ، 61 نتيجه اللعب يتهور والاعتراض علي قرار الحكم ، ويتغاضي الحكم عن طرد لاعب المقاصه عصام صبحي نتيجه ارتكاب مخالفتين في الدقائق 21 ، 57 للعب بتهور وتعطيل الهجوم الواعد .

اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز : اداء بدني جيد للحكم علي مدار شوطي اللقاء واستغلال عنصر اللياقه البدنيه بشكل صحيح .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون مع الحكم في احتساب مخالفه بالقرب منه في الدقيقه 14 بتقدير صحيح . واشار باستمرار اللعب في الدقيقه 18 نتيجه التركيز والليقظه .

المساعد الثاني : تعاون مع الحكم بشكل جيد في قرار استمرار اللعب في حالات صعبه ودقيقه نتيجه التركيز واليقظة .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون .

الحكمان الاضافيان : تعاونوا مع الحكم بشكل جيد في الحالات القريبه منهم .