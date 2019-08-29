شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يحصد 3 برونزيات بدورة الألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح لاعبو المنتخب الوطني الريشة الطائرة في إضافة ثلاثة ميداليات برونزية لرصيد البعثة المصرية خلال مشاركتهم اليوم في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب وتستمر حتى يوم 30 أغسطس الجاري.

وجاءت ميداليات منتخب الريشة الطائرة كالتالي:

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الميدالية الأولى من خلال اللاعبة ضحى هاني في منافسات فردي السيدات، والثانية من نصيب الزوجي عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل في منافسات زوجي الرجال، فيما كانت الميدالية الثالثة للزوجي أحمد صلاح وأدهم الجمال في زوجي الرجال أيضا.

وفي منافسات زوجي السيدات تأهلت كل من هادية حسني وضحى هاني إلى الدور النهائي، كما وصل أيضا الزوجي أدهم الجمل وضحى هاني إلى نهائي منافسات الزوجي المختلط.