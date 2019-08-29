سوبر تحليل.. كيف قضى ميتشو على آفات الزمالك الثلاث × 90 دقيقة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فى إظهار جوانب إيجابية فى شخصيته كمدرب واعد فى الدورى المصرى وتحديداً مع القلعة البيضاء بعدما استطاع أن يقدم نفسه من البوابة السعيدة مع الجماهير بعما تفوق على منافسه فى كل شيء خلال المباراة التى وصل من خلالها الى دور نصف النهائى لمسابقة كأس مصر. وبالرغم من تحقيق ميتشو لانتصار قوى على منافسه ديكاداها الضعيف الا أن هذا الانتصار لم يقنع الجماهير بالمدرب حتى جاءت مباراة المقاصة ليعبر فيها المدير الفنى الجديد للزمالك عن إمكاناته الفنية والخططية التى جعلته لا يقع فى أخطاء السابقين ويعبر بفريقه الى الدور قبل النهائى للمنافسة مبكراً على احد البطولات المحلية التى ستجعله أمام رقم تاريخى كونه سيكون أسرع مدرب أجنبى فى تاريخ القلعة البيضاء يحصل على لقب كأس مصر الذى سينتهى خلال أيام. Advertisements وفاز الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على حساب نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء فى إطار مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التى شهدت ندية وحماسية شديدة بين الفريقين. بتلك النتيجة تأهل الزمالك الى دور نصف النهائى للمسابقة التى يسيطر عليها فى السنوات الماضية بحثاً عن التتويج لينتظر الاتحاد السكندرى الذى تأهل هو الآخر لنفس الدور. وعانى الزمالك خلال الفترة الماضية من 3 آفات استطاع المدرب فى أيام معدودة التخلص منها مع الزمالك.

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