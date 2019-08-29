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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 8 / 2019 أبرزها ، الزمالك يهزم المقاصة بهدف ويتأهل للدور قبل النهائى للكأس
الزمالك يهزم المقاصة بهدف ويتأهل للدور قبل النهائى للكأس
نجح فريق الزمالك فى الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات دور الثمانية لكأس مصر ، ليتأهل للدور قبل النهائى ليواجه الإتحاد السكندرى الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية .
مروان محسن ينتظم فى مران الأهلي وتأهيل إكرامي
انتظم مراون محسن مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
الأهلى يتابع مستجدات إصابة سعد سمير
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذى يخضع له تمهيدًا للعودة جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.
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