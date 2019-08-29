اكرامي وسعد ورمضان يحضرون عزاء شقيق طارق قنديل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الأهلي شريف اكرامي وسعد سمير ورمضان صبحي علي حضور عزاء محمد قنديل شقيق طارق قنديل عضو مجلس الأهلي المقام حاليا في احد مساجد منطقة التجمع الخامس. حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و أعضاء مجلس ادارة الاهلى علي حضور عزاء محمد قنديل شقيق طارق قنديل . Advertisements كما تواجد في العزاء سيد معوض، فتحي مبروك، خالد بيبو، سمير عدلي، عبد المجيد محمود، احمد ناجي، هشام رامز، هشام عز العرب، زكريا ناصف، سيد عبد الحفيظ، لؤي دعبس.

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