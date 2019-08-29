شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو: العمل الجماعى سبب تأهلنا.. ولم نقدم الأفضل بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، سعادته بتحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد برج العرب فى إطار منافسات دور الـ 8 بمسابقة كأس مصر، والتأهل لنصف النهائى.

وقال ميتشو خلال تدوينة على تويتر: "ممتن للاعبين الذين قاتلوا بجد فيما يتعلق بالزمالك ميرسي للفوز في ربع النهائي ضد المقاصة1-0 هذا المساء. جنبا إلى جنب مع الإدارة والفريق الفني فعلنا جميعًا لخدمة الفريق ورأينا أن العمل الجماعي يقودنا إلى الدور نصف النهائي من الكأس المصرية. وسنبذ قصارى جهدنا على الدوام ".

Advertisements

ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية، وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور الـ 8 بنتيجة 3 - 1 .