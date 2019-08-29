شكرا لقرائتكم خبر عن هرشة وتبريقة.. شاهد بكاميرا سوبر كورة كيف اعترض ميدو على حكم مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفز أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر المقاصة حكم مباراة فريقه أمام الزمالك فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

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وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد.

بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.