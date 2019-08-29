الزمالك يطلب حكام أجانب لمباراة الاتحاد السكندرى بنصف نهائى الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك، مطالبة لجنة الحكام باسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراتهم المقبلة أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائى كأس مصر، لطاقم تحكيم أجنبى. وأدار محمد معروف مباراة الزمالك والمقاصة، التى جمعتهما مساء اليوم، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد فى دور الـ 8 لبطولة كأس مصر، عن طريق عبد الله جمعه ليتأهل الفريق الى الدور قبل النهائى للبطولة . Advertisements ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية، وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1 .

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