شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يرفض إراحة لاعبى الزمالك بسبب نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية وذلك لارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الاحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية.

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ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه غدا في الحادية عشر صباحا بعدما نجح فريق الزمالك فى الفوز علي نظيره مصر المقاصة ، بهدف دون رد فى دور الـ 8 لبطولة كاس مصر ، عن طريق عبد الله جمعه ليتأهل الفريق الى الدور قبل النهائى للبطولة .

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور الـ 8 بنتيجة 3 - 1 .