شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يفوز على أرجوتليس اليوناني 2/1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى، الفوز على فريق أرجوتليس اليوناني بنتيجة 2/1 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد بترو سبورت.

وقسمت المباراة الودية لثلاثة أشواط، بناءًا على الاتفاق الذى ابرم بين الجهازين الفنيين، لبهدف منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة وتجربة بعض الخطط الفنية مع تحسين الحالة البدنية والفنية للفريق، قبل الموسم الكروى الجديد المقرر انطلاقه يوم 19 سبتمبر المقبل.وأحرز هدفى الفريق الدجلاوى حسام عرفات ومحمد هلال.