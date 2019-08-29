شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. اجتماع محمود جابر وتأهيل صادق ورمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر مع اللاعبين حرص خلاله على تحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة مميزة أمام بطل ليبيا فى بطولة كأس العرب “محمد السادس” للاندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم ،واستغلال التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية فى تسجيل الأهداف.

Advertisements

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة الارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية فضلا عن التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث حرص الجهاز الفنى على ايقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنحهم التعليمات الفنية.

فيما واصل ثنائى فريق الكرة الأول بالإسماعيلى محمد صادق ونادر رمضان تدريباتهما التأهيلية التى انطلقت على هامش مران اليوم.

ويخضع لاعبا الفريق لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى ، سعيا لتجهيزهما لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للاندية الأبطال.