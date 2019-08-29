بتصريح سوبر.. ضياء السيد المرشح رقم "1" لمنصب المدرب العام للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق، دائرة المرشحين للhنضمام للجهاز الفنى الجديد فى منصب المدرب العام. Advertisements كان اتحاد الكرة أعلن تأجيل الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد للمنتخب بسبب رغبة أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى فى دراسة السير الذاتية لجميع المرشحية بدقة، وإختيار الأنسب للفراعنة فى الفترة المقبلة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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