ميدو: توقيت المبارة كان في صالح الزمالك.. ولدينا ضربتين جزاء

وجه أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، التحية إلى نادي الزمالك بعد الفوز اليوم والتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “المباراة جاءت في وقت صعب بالنسبة لنا، الزمالك أجهز خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا ولكن المقاصة بدأ الموسم بمواجهة الزمالك ولسنا في كامل اللياقة البدنية وصلنا لحوالي ٧٠٪‏ فقط منها”.

وتابع: “بدأنا المباراة بشكل سيء جدا والهدف المبكر للزمالك أربكنا وفِي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل وأهدرنا العديد من الفرص ولا أريد الحديث عن التحكيم ولكن اعتقد أن لدينا ركلتين جزاء ولكن في النهاية الأخطاء التحكيمية جزء من اللعب”.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، من تسديدة صاروخية سكنت شباك المقاصة التي يحرسها أحمد عادل عبدالمنعم في الدقائق الأولى من اللقاء، ليتأهل الزمالك إلى نصف نهائي البطولة.