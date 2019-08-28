أخر تطورات إصابة رمضان صبحي وموقفه من لقاء الأهلي المقبل

واصل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.
وقام صبحي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، إلى تجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي كانو سبورت في دور الـ٣٢ من دوري الأبطال حيث تقام مباراة الذهاب في غينيا فيما تقام مباراة العودة في مصر.
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