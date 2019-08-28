بالفيديو.. الحكم “محمد معروف” يقود الزمالك لتخطي المقاصة والتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، من تسديدة صاروخية سكنت شباك المقاصة التي يحرسها أحمد عادل عبدالمنعم في الدقائق الأولى من اللقاء، ليتأهل الزمالك إلى نصف نهائي البطولة.

وشهد اللقاء تحيز واضح للزمالك من قبل حكم المباراة محمد معروف، الذي رفض احتساب ركلتي جزاء واضحتين لصالح المقاصة.