مصر ترفع رصيدها ل179 ميدالية في صدارة دورة الألعاب الإفريقية

زادت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية ال12 المقامة بمدينة الرباط بالمغرب الفارق في صدارة البطولة عن أقرب المنافسين جنوب إفريقيا حيث رفعت بعثة مصر رصيدها إلى 179 ميدالية بينهم 59 ذهبية و74 فضية و 46 برونزية بفارق كبير عن جنوب إفريقيا صاحبة المركز الثاني. جاء رصيد جنوب إفريقيا برصيد 66 ميدالية بينهم 27 ذهبية و21 فضيات و18 برونزيات ، وقفزت نيجيريا للمركز الثالث برصيد 63 ميدالية بواقع 24 ذهبية و 19 فضية و20 برونزية، وتراجعت المغرب للمركز الرابع برصيد 77 ميدالية بواقع 23 ذهبية و22 فضية و32 برونزية. حقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف ، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي " الترايثلون" ، الشطرنج مختلط وأحمد عدلي فردي رجال شطرنج وشوق وفا ذهبيتين فردي سيدات شطرنج وباسم سمير ، وأحمد شهاب في ألعاب القوى ، وأحمد قمر وماجي

عشماوي والزوجي المختلط أحمد قمر وأميرة بهاء أبوشقة في الرماية ، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات رانيا محمود ثلاث ذهبيات ومحمد إيهاب ثلاث ذهبيات وكريم كحلة ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال ، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه ، وفرح أحمد ذهبيتين وعلي أبو القاسم نناسي طمان جمباز وفريق الجمباز العام سيدات ، وعلاء أبو القاسم وندى حافظ في السلاح، وهيثم محمود ومحمد إبراهيم السيد وعبداللطيف أحمد في المصارعة. بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، 100 متر حرة تتابع مختلط ، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع ، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو ، وفضية الفرق للفروسية ، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو ، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن وتنس طاولة زوجي رجال أحمد صالح ومحمد البيلي ، وهبة أحمد فضيتين وبسمة إبراهيم ثلاث فضيات ومصطفى إبراهيم ثلاث فضيات وإسراء أحمد ونعمة سعيد وأحمد السيد فضيتين وفي رفع الأثقاق ، ومنتخب رجال كرة السلة 3x3 ، ومعتز مدحت ونهى هاني وسارة نونو ونور محمد وأحمد سيد في السلاح ، وسارة عاصم وأحمد شوقي ورضوى سيد وعبدالله ممدوح وفريال أشرف ومنه شعبان والفرق كاتا رجال والفرق كاتا سيدات.، وجمباز فردي سيدات لفرح سيد فضيتين زينة إبراهيم ، ومحمد مجدي ومصطفى رمضان وفاطمة البنداري في ألعاب القوى وباسم إبراهيم وأحمد عدلي وشاهنده وفا في الشطرنج ، فضية رجال الجمباز ، ومحمد ايهاب خليل ونور الدين هاني حسن في المصارعة. وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو ، ومنة الله عبدالله في التايكوندو ، الريشة الطائرة المختلط وفريق تنس الطاولة زوجي مختلط ريم خالد ومحمد البيلي وفريق زوجي السيدات تنس طاولة دينا مشرف ويسرا حلمي ، وفريق المختلط الترايثلون ، ومهاب سمير ويارا الشرقاوي ومحمد عاشور وناردين إيهاب ولبنى محمود ومحمد ياسين في السلاح ، وطه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه في الكاراتيه بسنت حميده ودينا الطباع في ألعاب القوى ، وإسراء أحمد ونعمة سيد ميداليتن في رفع الأثقال ، ومحمد إلهامي ميداليتين في الجمباز، أحمد البديوي وعمرو أبوزيد في الكانوي ، وأحمد حسام ويوسف كرار في الملاكمة، ومحمد مصطفى متولي في المصارعة .