ضياء السيد يقترب من منصب المدرب العام لمنتخب مصر

يسود اتجاه لدى اتحاد الكرة لتعيين ضياء السيد مدربا عاما في الجهازالفني الجديد لمنتخب مصر المقرر اعلانه خلال الايام المقبلة.
والجدير بالذكر ان ضياء السيد رحب بالعمل مع حسن شحاتة حال تعيينه مديرا فنيا للمنتخب.
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