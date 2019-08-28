غداً.. الزمالك يبدأ استعداداته للقاء الاتحاد السكندري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الصربي ميتشو ، خوض مران غد الخميس على ملعب النادي ، بعد

الفوز على المقاصة بهدف دون رد ، في دور ال 8 لبطولة كأس مصر والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة .

وفضل ميتشو ، بداية الاستعدادات من غد الخميس ، من أجل مواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري قبل النهائي ، والمقرر لها الأحد المقبل ا سبتمبر المقبل