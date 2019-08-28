قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الصربي ميتشو ، خوض مران غد الخميس على ملعب النادي ، بعدالفوز على المقاصة بهدف دون رد ، في دور ال 8 لبطولة كأس مصر والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة .
وفضل ميتشو ، بداية الاستعدادات من غد الخميس ، من أجل مواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري قبل النهائي ، والمقرر لها الأحد المقبل ا سبتمبر المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. الزمالك يبدأ استعداداته للقاء الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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