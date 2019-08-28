جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام

اقترب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، من رئاسة لجنة الحكام الفترة المقبلة بدلا من سمير عثمان. الفترة المقبلة بدلا من سمير عثمان. ورشح عدد كبير من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام الفترة المقبلة.

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