رسميًا.. أليكسيس سانشيز ينضم إلى انتر ميلان

أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي منذ قليل، عن ضم اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وقام النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على

موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بالإعلان عن الصفقة، لينضم سانشيز إلى صفوف النيراتزوري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، دون وجود بند بأحقية الشراء فيما بعد.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في التخلص من سانشيز نظراً لعدم إعتماد أولي سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر على اللاعب، وخروجه من حساباته بشكل كبير.

وينضم بذلك سانشيز إلى زميله اليلجيكي روميلو لوكاكو، والذي انتقل إلى صفوف انتر ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.