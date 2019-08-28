قمصان ليفربول الأكثر مبيعًا في الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير بريطانية أن قميص نادي ليفربول الإنجليزي احتل صدارة أكثر القمصان مبيعًا، في إنجلترا. كشفت صحيفة ديلى ميل" البريطانية أن قميص ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح احتل صدارة أكثر القمصان مبيعًا في محمد صلاح احتل صدارة أكثر القمصان مبيعًا في الدوري الإنجليزي وفي المركز الثاني احتل قميص أرسنال بينما احتل المركز الثالث فريق مانشستر يونايتد ثم فى المرتبة الرابعة قميص مانشستر سيتى، ثم قميص تشيلسى فى المركز الخامس. مانشستر يونايتد ثم فى المرتبة الرابعة قميص مانشستر سيتى، ثم قميص تشيلسى فى المركز الخامس. المفاجأة كانت فى تواجد قميص هدرسفيلد تاون الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى فى المركز السادس، متفوقا على قميص توتنهام هوتسبير (السابع).

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