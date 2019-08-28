ميدو: أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم

أكد احمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة، ان حكم مباراة فريقه أمام الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، تغاضى عن إحتساب ركلتي جزاء للفريق الفيومي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.

وقال احمد حسام ميدو خلال الموتمر الصحفي للمباراة " خضنا فترة الإعداد لمدة 7 أسابيع، والزمالك أفضل منا بدنيًا بسبب تلاحم المواسم وخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا."

وتابع "الشوط الأول كنا في مستوى سيئ للغاية، وكانت هناك حالة من الخوف

لدى بعض اللاعبين، وهذا سبب الهدف المبكر، لكن الشوط الثاني عدلنا من أمورنا ودفعنا بفوافي وحصل خالد أوتشو وصلاح ريكو على بعض الأدوار، التي منحتنا أفضلية".

واكمل "خلقنا 3 أو 4 فرص وكان من الممكن أن نحرز هدف، وبالحديث عن التحكيم، كان لنا ركلتي جزاء خلال المباراة، لكن أخطاء التحكيم جزء من اللعبة علينا أن نتعامل معها".

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واضاف "فريق المقاصة الموسم المقبل سيكون له شأن، ونحن نسير في الطريق الصحيح، واليوم المباراة كانت اختبار حقيقي لنتعلم ونبدأ الموسم بشكل جيد."

وشدد "عانينا من تباعد كبير بين الخطوط في أول 35 دقيقة، وكان هدفنا الضغط على فرجاني وطارق حامد لعدم استلام الكرة بسهولة، لكن بعد ذلك أدركنا هذا الأمور وتحسن الوضع."

وشدد ميدو إنه يرفض وضع الضغوط على الحكام، مطالبًا بضرورة دعمهم من أجل الظهور بشكل أفضل.

واختتم "محمد إبراهيم كان أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وله أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ولدينا أمل كبير أن يكون من أهم عناصر المقاصة الموسم المقبل، نعمل معه يوميًا ونحاول اصلاح الأخطاء".