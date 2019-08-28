وزير الرياضة يصرف مكافأت مالية لشباب الطائرة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صرف مكافأت مالية للاعبي المنتخب المصري لناشئي للطائرة، والجهاز الفني بعد الفوز على منتخب بيلاروسيا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة دور الثمانية التى جمعت بين المنتخبين اليوم ضمن

منافسات بطولة العالم لكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما والمقامة حالياً بدولة تونس.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أجرى اتصالا هاتفيًا بالبعثة المصرية فور انتهاء المباراة، معرباً لهم عن

خالص أمنياته بتحقيق الفوز لقب المونديال بعد التأهل للمربع الذهبي، مشيراً أنه سيتم إقامة استقبال حافل بلاعبي المنتخب فى مطار القاهرة الدولي فور عودتهم من تونس، وأنه بالتوازى ستقوم الوزارة بالسير فى الإجراءات المتعلقة بصرف المكافآت المخصصة للاعبي منتخب الطائرة للناشئين بمناسبة الفوز فى مراحل البطولة المختلفة.