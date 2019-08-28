عادل مصطفى: المقاصة استحق الحصول على ركلة جزاء

اعرب عادل مصطفي المدرب العام لنادى مصر المقاصة عن حزنه بخسارة الفريق امام الزمالك، اليوم الأربعاء بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وقال مصطفى في تصريحات لقناة اون اسبورت "أهدرنا العديد من الفرص خلال أحداث الشوط الأول، وكنا نعاني من مشكلة في الخروج بالكرة وبداية الهجمة، كما أن توقيت هدف الزمالك

أثر على لاعبي المقاصة بشكل كبير".

واضاف "الزمالك كان أكثر إستعداد وجاهزية مننا، فقد لعب مباراتين قبلنا، ولم يبدأ لاعبي المقاصة في الدخول إلى اجواء اللقاء إلا بعد الدقية 35".

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واوضح "أهدرنا الشوط الأول بالكامل، ولكن في الشوط الثاني تحسن الأداء وعدنا إلى

وضعنا الطبيعي، وكان متمركزين في الملعب بشكل جيد، وظهرنا بشكل أفضل وكنا الأكثر إستحواذاً، لم نتمكن من إستغلال قدراتنا على الرغم من وجود مشاكل في الزمالك بكلا الجبهتين".

واختتم "كان هدفنا الفوز على الزمالك، واللقاء جاء في بداية فترة الإعداد بالنسبة لنا، في الوقت الذي لعب في الزمالك بافريقيا، كما أن هناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب للمقاصة، وكان توقتيها مثالي من أجل العودة إلى أجواء المباراة".