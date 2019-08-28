يستمر غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن الفريق الكتالوني، في مباراة السبت المقبل أمام أوساسونا، بسبب استمراره معاناته من إصابة في الساق.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي عاد إلى التدريب بشكل فردي مع مدرب اللياقة البدنية، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بعد انتهاء الأجندة الدولية، التي تنطلق في أول سبتمبر.



ولن يستعجل إرنستو فالفيردي عودة ميسي إلى التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، خوفًا من تجدد الإصابة، وفقدانه في مراحل مهمة من الموسم.



وانتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بحدوث انتكاسة للاعب، لكن النادي نفى ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أنه يريد فقط توخي الحذر مع أسطورة الفريق.



جدير بالذكر أن أول مباراة سيخوضها برشلونة بعد فترة التوقف الدولي، ستكون أمام فالنسيا.





المصدر: موقع كورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد عودة ميسي للمشاركة مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.