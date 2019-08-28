رياضة | أخبار برشلونة: شرط وحيد من باريس لترك نيمار للبرسا وميسي يتجه إلى فرنسا وديمبلي يصدم برشلونة وتشكيل البرسا مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: شرط وحيد من باريس لترك نيمار للبرسا وميسي يتجه إلى فرنسا وديمبلي يصدم برشلونة وتشكيل البرسا مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وأبرزها تقديم البارسا العرض الأخير لحسم صفقة نيمار.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 28 - 8 -2019:-

هل ينجح برشلونة في حسم الصفقة المنتظرة.. أم يفجر الريال المفاجأة؟

متي يسدل الستار على صفقة "نيمار"؟ من يفوز بخدمات اللاعب البرازيلي هذا الصيف؟، هل ينجح برشلونة في حسم الصفقة المنتظرة في الساعات المقبلة أم يفجر الريال المفاجأة؟ كل هذه الأسئلة أصبحت تدور في أذهان عشاق الكرة العالمية، خاصة وأن كل ساعة تمر تشهد جديدًا في صفقة اللاعب البرازيلي.

واجتمع وفًدًا من نادي برشلونة الاسباني مع مسئولي نادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، لمناقشة صفقة عودة "نيمار" إلي النادي الكتالوني، وقدم وفد البارسا عرضه الأخير لضم اللاعب البرازيلي مقابل 170 مليون يورو بالإضافة إلي لاعبين اثنين، وتردد اسم الثنائي عثمان ديمبلي، وإيفان راكيتيتش للدخول ضمن الصفقة.

ورغم تأكيد موسي سيسوكو وكيل عثمان ديمبلي أن اللاعب الفرنسي مستمر مع برشلونة لكن فجرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية مفاجأة مدوية بعدما أكدت أن نادي باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مباشرة مع الثنائي راكيتيتش وديمبلي لإقناعهم بالإنضمام في صفقة تبادلية مع نيمار.

ويرغب توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الثنائي ديمبلي وراكيتيتش والتخلص من البرازيلي نيمار والذي لم يستفيد منه الفريق بالشكل الكافي بل أن المفاوضات معه خلال الفترة الماضية آثرت سلبًا على النادي الباريسي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن "سيسوكو" وكيل أعمال "ديمبلي" يتواجد حاليًا في باريس للتفاوض حول انتقال اللاعب للنادي الباريسي ضمن صفقة تبادلية مع "نيمار".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة لا تريد دفع170 مليون يورو للحصول على خدمات "نيمار" خاصة وأن خزائن النادي ليس بها هذا المبلغ الضخم بعد إبرام صفقات الصيف وفي مقدمتها صفقة "جريزمان" والذي كلفته 120 مليون يورو.

ميسي على رأس وفد برشلونة المُتجه إلى فرنسا.. هل يفعلها؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص وفد نادي برشلونة المتجه إلى فرنسا يوم الخميس لحضور مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن بعض التقارير زعمت أن الموضوع يتعلق أيضًا بنيمار.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني سيرافق الوفد المسافر إلى مدينة "موناكو" الفرنسية يوم غد الخميس لحضور مراسم قرعة دور المجموعات بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

وكشفت الصحيفة الاسبانية أن وفد برشلونة سيتكون من: ليونيل ميسي، وفرينكي دي يونج، وجوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، وإريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني، وأوسكار جاراو.

ويتنافس ليونيل ميسي مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وفان دايك مدافع ليفربول، للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، والذي سيتم الإعلان عنه خلال مراسم حفل قرعة دوري الأبطال غدًا.

موندو ديبورتيفو: الخليفي وضع شرطاً جديداً أمام برشلونة للموافقة على عودة "نيمار" (تعرف عليه)

لم ينجح نادي برشلونة في حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم اقتراب إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية والذي يغلق أبوابه في الثاني من سبتمبر المقبل.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع شرطاً جديداً أمام نادي برشلونة للموافقة على عودة "نيمار" مجددًا لصفوف النادي الكتالوني.

وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ويسعي النادي الكتالوني بقوة لاستعادة خدمات اللاعب البرازيلي هذا الصيف لكنه لم يستطيع حسم الصفقة حتي الآن.

نجم برشلونة السابق: البارسا ستفعل المستحيل من أجل ضم نيمار

أكد النجم البرازيلي السابق، ريفالدو، اليوم الأربعاء أن ناديه القديم، برشلونة الإسباني، لن يفرط في التعاقد مع مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريفالدو: "برشلونة لن يفرط في نيمار، رغم كل ما حدث قبل بضعة أعوام، عندما غادر نيمار النادي، سيظل دائما صفقة كبيرة، سينجح بالتأكيد في إقناع الجماهير سريعا".

وأوضح ريفالدو أيضا أنه لا يتصور أن يرتدي نيمار قميص ريال مدريد، وأضاف قائلا: "لا أتصور أن ينتقل نيمار إلى ريال مدريد لأنه يريد العودة لبرشلونة والنادي يصب تركيزه في جعل رغباته حقيقة".

وأشار النجم البرازيلي السابق إلى أن برشلونة يتمسك بعودة نيمار بسبب كل ما قدمه الأخير للنادي الكتالوني ولمعرفته الجيدة باللاعبين الحاليين في الفريق والجماهير أيضا، بالإضافة إلى قدراته الفنية الكبيرة.

وتابع: "نيمار يرغب في العودة وحصد المزيد من الألقاب مع برشلونة".

وشدد ريفالدو أنه ليس من الضروري أن يرحل الفرنسي عثماني ديمبلي عن برشلونة إذا انضم نيمار إلى الفريق، وأوضح قائلا: "إذا عاد نيمار إلى برشلونة قد يخسر ديمبلي مكانه في الفريق، ولا أرى أن برشلونة سيستغنى عن ديمبلي بسبب مشكلاته البدنية المستمرة، عثماني لاعب كبير ويتمتع بقدرات فنية كبيرة".

كادينا سير تكشف موعد عودة ميسي من الإصابة

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للمشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي يعاني منها في الفترة الحالية، والتي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق الكتالوني.

ويبدو أن "ميسي" لن يلحق بمباراة برشلونة القادمة أمام فريق أوساسونا بالدوري الاسباني والمقرر لها السبت المقبل.

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وذكرت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية أن ميسي يواصل عملية التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لكن الجهاز الفني بقيادة ايرنستو فالفيردي لن يستعجل عودة اللاعب خوفًا من تكرار حدوث أي مخاطر.

وأشارت الإذاعة الاسبانية أن من المحتمل عودة ليونيل ميسي بعد فترة التوقف الدولي مما سيتيح له إمكانية الحصول على راحة لما يقرب من أسبوعين إضافيين قبل العودة ضد فالنسيا في كامب نو في 14 سبتمبر المقبل.

هل يخذل برشلونة ميسي؟.. نيمار في مهب الريح

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، موقف نادي برشلونة الإسباني النهائي من طلبات باريس سان جيمران الفرنسي للحصول على خدمات نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت التقارير أن برشلونة غير مستعد لتلبية الطلبات المالية لنادي باريس سان جيرمان بخصوص صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلي النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن إدارة برشلونة غير متفائلة بخصوص حسم صفقة نيمار هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن إدارة برشلونة عقدت اجتماعًا جديدًا في "الكامب نو" لدراسة صفقة "نيمار"، وهناك اتجاه لرفض مطالب البالغة 170 مليون يورو و دخول لاعبين تعتمد على موافقتهما وهما ايفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي، للحصول علي خدمات اللاعب البرازيلي.

وأكدت الصحيفة أنهم في برشلونة غير متحمسين لفكرة دفع 170 مليون يورو وراكيتيتش وديمبلي لضم نيمار.

كيف جاء رد باريس على عرض برشلونة الـ "170 مليون يورو + نجمي الفريق"؟

كشفت تقارير إعلامية عن خبرًا صادمًا بخصوص إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر برنامج " جوغونيس" الإسباني أن إنتقال البرازيلي "نيمار" إلي نادي برشلونة الاسباني في الميركاتو الصيفي الحالي، أصبح مستحيل تقريبًا، وذلك بعدما فشلت إدارة النادي الكتالوني في الوصول إلي اتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان لضم اللاعب البرازيلي هذا الصيف.

واجتمع مسؤولو نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان الذي مثله ليوناردو المدير الرياضي بالإضافة إلى محامي رئيس النادي ناصر الخليفي، حيث قدم البارسا عرضه الأخير من أجل ضم نيمار واستعادة خدماته مرة أخرى.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة قدم عرضاً لضم نيمار مقابل 170 مليون دولار بالإضافة إلى الثنائي نيلسون سيميدو والجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي جاء للبارسا من موسمين لتعويض رحيل البرازيلي عندما انتقل لباريس وقتها عام 2017، إلا أن الرد جاء بالرفض.

ويعقد مسؤولو نادي برشلونة اجتماعًا في "الكامب نو" حاليًا لمناقشة آخر المستجدات بخصوص صفقة نيمار، ومقترحات جديدة لمحاولة حسم الصفقة قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر الجاري.

وكيله يفجر مفاجأة بشأن انتقال "ديمبلي" لباريس سان جيرمان

تردد اسم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الاسباني بقوة للدخول ضمن صفقة تبادلية بين النادي الكتالوني، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ينتقل بموجبها البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الباريسي إلي البارسا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية مساء أمس الثلاثاء، أن الاجتماع الذي جمع بين ممثلي باريس وبرشلونة بشأن نيمار، شهد تقديم النادي الكتالوني عرضاً بقيمة 170 مليون يورو لليوناردو المدير الرياضي في النادي الفرنسي بالإضافة إلى وضع اثنين من لاعبي البارسا ضمن الصفقة، وأكدت تقارير أن أحدهما عثمان ديمبلي.

لكن موسي سيسوكو وكيل أعمال "ديمبلي" كشف مفاجأة عن موقف اللاعب من الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف وقال في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: " عثمان ديمبلي مستمر مع برشلونة بنسبة 100%، ليس هناك أي فرصة لرحيله، هو يريد البقاء وتحقيق الإنتصارات مع البارسا".

كيف سيكون برشلونة مع نيمار؟.. فريق لا يُقهر بتشكيلة تُرعب العالم

سيكون خط هجوم الفريق الكتالوني مكون من "أنطوان جريزمان، لويس سواريز،نيمار دا سيلفا، وأخيرًا الأسطورة ليونيل ميسي"، التشكيلة الأكثر منطقية والتي تحافظ لإرنستو فالفيردي على طريقته المفضلة حاليًا 4/3/3 والتي عاد إليها بعد التخلص من 4/4/2.

بعض المحللين يتوقع بأن يكون أمام إرنستو فالفيردي طريقين فقط في حالة عودة نيمار، الطريق الأول وهو "الطريق التقليدي"، وهو أمر يناسب شخصية فالفيردي في حقيقة الأمر، حيث سيدفع بالرباعي "ميسي ونيمار وجريزمان وسواريز" في الخط الأمامي، حتي لا يصبح عدوًا للنجوم، ويعتمد على ثنائي فقط في خط الوسط، وعلى الأغلب سيكون "ارثر، ودي يونج"، وخلفهم رباعي في خط الدفاع.

يقترب بقوة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من تمثيل صفوف برشلونة مجدداً حيث يتوقع أن تتم الصفقة قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية والمستمرة حتى يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

باريس سان جيرمان يستفز برشلونة بشأن "نيمار"