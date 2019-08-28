رياضة | الزمالك يُعادل "الكفة" مع المقاصة.. و"ميدو" يفشل في إنهاء العقدة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يُعادل "الكفة" مع المقاصة.. و"ميدو" يفشل في إنهاء العقدة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك بقيادة الصربي "ميتشو" فوزًا صعبًا على حساب نظيره مصر المقاصة بقيادة "أحمد حسام ميدو"، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية استاد "برج العرب" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وسجل هدف الزمالك الوحيد اللاعب عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، ليقود الفارس الأبيض للفوز والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر ومواجهة فريق الاتحاد السكندري، والذي تأهل على حساب فريق الاسماعيلي.

- الزمالك يُعادل الإنتصارات مع المقاصة:

بعد فوز الزمالك اليوم على حساب مصر المقاصة، يكون قد نجح في معادلة عدد الإنتصارات مع الفريق الفيومي في تاريخ مواجهاتهما في مختلف البطولات.

وتقابل الفريقين في 13 مباراة (12 مباراة بالدوري الممتاز - 1 بكأس مصر) فاز المقاصة في 6 مباريات (منها فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك)، ونجح الزمالك في معادلة عدد إنتصارات الفريق الفيومي بتحقيق الفوز السادس عليه في المباراة التي جمعتهما اليوم بكأس مصر، بينما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل الإيجابي.

سجل الزمالك 20 هدفًا خلال مواجهاته ضد المقاصة، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا (منها هدفين اعتباريين بعد إنسحاب الزمالك عام 2016).

- ميدو يفشل في إنهاء العقدة البيضاء:

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أما أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة فشل في إنهاء العقدة الأزلية أمام الزمالك، حيث لم يحقق أي إنتصار ضد الفارس الأبيض خلال مشواره التدريبي.

وتقابل "ميدو" في 4 مواجهات ضد الزمالك، 3 مباريات منها خلال قيادته لفريق وادي دجلة، ومباراة مع المقاصة، خسر 3 مباريات، وانتهت مباراة بالتعادل.

أول مواجهة لـ"ميدو" ضد الزمالك كانت خلال لقاء الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، أما ثاني مواجهة كانت في لقاء الدور الثاني بنفس الموسم وفاز الأبيض 2-1.

أما ثالث مباراة لـ"العالمي" أمام الزمالك كانت مع وادي دجلة في الدوري الممتاز موسم 2017-2018، وخسرها أيضًا بنتيجة 3-0.

واستمرت عقدة "ميدو" أمام الزمالك في أول مباراة له مع المقاصة مساء اليوم الأربعاء، وخسر بهدف دون مقابل في لقاء ربع نهائي كأس مصر، ليودع البطولة المحلية.

ميدو يخسر "ضربة البداية" للمرة الثانية:

خسارة "ميدو" مع المقاصة أمام الزمالك في لقاء كأس مصر اليوم، هي الخسارة الثانية له في "ضربة البداية" مع الاندية التي تولي تدريبها، حيث سبق وخسر مباراته الأولي مع الوحدة السعودي أمام الفيصلي بنتيجة 3-0.

أما خلال تدريبه للزمالك في الولاية الأولي استهل مشواره بالفوز علي المنيا 1-0، وفي الولاية الثانية فاز على الداخلية 2-0، كما بدأ مهمته التدريبية مع الإسماعيلي بالفوز علي الرجاء 2-0 في دور الـ16 بكأس مصر، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراته الأولي ضد وادي دجلة أمام سموحة.