رياضة | المنيا يواجه كوكاكولا استعدادا للموسم الكروي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يواجه كوكاكولا استعدادا للموسم الكروي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ضيفا على فريق كوكاكولا في الرابعة من عصر الخميس، وذلك من أجل خوض لقاءاً وديا استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 .

وكان فريق المنيا قد خاض عدة لقاءات تجريبيه قبل معسكر القاهرة حيث لعب فريق المنيا 5 مباريات ودية اثنان منهم مع فريق الناشئين واثنان اخرين مع فريق القوصيه انتهت المباراه الأولي بينهم بالتعادل والمباراه الثانيه نجح الفريق المنياوي في تحقيق الفوز بها ثم لقاءاً اخر مع فريق اسمنت أسيوط والتي أقيمت في ملعب أسمنت اسيوط والتي انتهت بفوز فريق اسمنت أسيوط كما خاض الفريق مبارتان في معسكر القاهره احدهما مع فريق طلائع الجيش والتي انتهت بفوز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف.

كما خاض لقاءاً اخر مع فريق الشرقيه للدخان بقياده المدير الفني الكابتن علاء ابراهيم والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليخوض الفريق المنياوي لقاء ودي ثالث مع فريق كوكاكولا.

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ويسعي نادي المنيا لتحقيق هدف الجماهير المنياويه بتحقيق الصعود للدوري الممتاز مره اخري حيث أن الفريق كان آخر صعود له موسم 2013\2014.

وكان نادي المنيا قد تعاقد مع 9لاعبين من بينهم احمد كاستيلو وبدوي عاشور وصالح موسي ومصطفي كزلوف واحمد رجب وعلي دياب ومحمد ثروت وعباس مصطفي كما أن هناك لاعبان تحت الاختبار ولم يقرر الجهاز الفني للفريق المنياوي قرار التعاقد معهم بعد.

وكان نادي المنيا قد تعاقد مع سمير كمونة ليتولي القياده الفنيه للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا خلفا لابراهيم صدقي المدير الفني السابق للمنيا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق لقاءاته الوديه بمسعكر القاهره عندما يواجه فريق اتحاد الشرطه السبت القادم في آخر لقاء للفريق المنياوي بمعسكر القاهرة.