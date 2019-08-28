رياضة | أخبار ريال مدريد: نجم الريال يعلن الرحيل لباريس وطبول الحرب تدق بين بيريز وزيدان وموقف الرحيل من ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: نجم الريال يعلن الرحيل لباريس وطبول الحرب تدق بين بيريز وزيدان وموقف الرحيل من ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 28 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصابة إيسكو نجم الفريق وغيابه لمدة 3 أسابيع وإعلان نجم الرحيل لرحيله إلى نادي باريس سان جيرمان وموقف الريال من ضم نيمار.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- تقارير.. نجم ريال مدريد يُعلن الرحيل والذهاب إلى باريس سان جيرمان

يستعد أحد نجوم ريال مدريد لمغادرة النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، والإنتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب الريال بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية كوستاريكية أن حارس المرمي الكوستاريكي كيلور نافاس يستعد للرحيل عن نادي ريال مدريد خلال الفترة الحالية والإنتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما فقد مكانه بالتشكيل الأساسي للملكي منذ تعاقد النادي مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وأكدت صحيفة "لو ناسيون" الكوستاريكية أن كيلور نافاس قال وداعًا للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث أن الحارس الكوستاريكي لديه إتفاق بالفعل مع باريس سان جيرمان للإنتقال لصفوفه خلال الأيام المتبقية من سوق الإنتقالات الصيفية"

وإنتقل كيلور نافاس إلي ريال مدريد عام 2014 قادمًا من ليفانتي، وخاض مع الفريق 162 مباراة في مختلف البطولات، وحقق 52 "كلين شيت"، بينما استقبلت شباكه 159 هدفًا، وحقق 11 بطولة مع الملكي (3 دوري أبطال أوروبا - 4 كأس العالم للأندية - 3 السوبر الأوروبي - 1 السوبر الاسباني)

- نجم ريال مدريد يطلب الرحيل

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن سعى فريق نابولى الإيطالى للتعاقد مع اللاعب الكولومبي ونجم ريال مدريد خاميس رودريجيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن رئيس نابولى أوريليو دى لورينتس مازال يفكر ويسعى للتعاقد مع خاميس رودريجيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق الإيطالى.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن دى لورينتس يري إنه فى حال تقديم عرض فى اليوم الأخير من الإنتقالات الصيفية الحالية بإستعارة خاميس رودريجيز من الريال فالفريق الإسبانى سيوافق خاصة فى رغبة اللاعب الواضحة فى الرحيل عن صفوف مدريد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خاميس روذريجيز يسعى للرحيل عن صفوف ريال مدريد هذاةالصيف وبالفعل كان قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال لنابولى ولكن بعد الإصابات التى ضربت الفريق الملكى جعلت رحيل اللاعب صعب للغاية مما دفع زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بالدفع باللاعب خلال مباريات الدورى.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب يريد العودة من جديد للعب تحت قيادة مدرب ريال مدريد السابق ومدرب نابولى الحالى كارلو أنشيلوتى والذى إختار اللاعب فى ريال مدريد عام 2014.

ويذكر أن أتليتكو مدريد الإسبانى سعى للتعاقد مع رودريجيز قبل بداية الموسم إلا وأن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رفض ذلك الفكرة ورفض رحيل اللاعب للروخى بلانكوس.

وكان ريال مدريد قد فاز فى أولى مباريات الليجا الإسبانية أمام سيلتا فيذو بثلاثيه لهدف ثم تعادل أمام بلد الوليد بهدف لكل فريق.

- القول الفصل في موقف ريال مدريد من ضم نيمار هذا الصيف

دخل نادي ريال مدريد منافسة قوية على ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان وفي الوقت نفسه ينافس برشلونة على اللاعب من أجل استعادة خدماته مجدداً في ملعب "كامب نو".

وكان نيمار قد أبدى رغبته صريحةً في العودة إلى برشلونة من أجل مجاورة ميسي وسواريز وإعادة المثلث الهجومي "msn" ولكن يبدو أن العودة لن تكون سهلة في ظل المطالب المادية لنادي باريس سان جيرمان الذي يريد الحصول على مبلغ يتجاوز الـ170 مليون يورو بجانب لاعبين.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، عن موقف مسؤولي نادي ريال مدريد النهائي من مسألة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ويأتي ذلك وسط رفض زين الدين زيدان للصفقة ورغبته في ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وقالت محطة "laSextaTV" الإسبانية، اليوم أن نادي ريال مدريد انسحب بشكل رسمياً من صفقة التعاقد مع نيمار بسبب المطالب المادية الكبيرة في الصفقة والتي قد تكلف خزائن النادي الملكي نصف مليار يورو مقسمة على قيمة الصفقة وراتب اللاعب في 5 مواسم.

وذكرت المحطة الإسبانية، أن هناك تشاؤم في غرفة تبديل ملابس ريال مدريد حول وصول نيمار دا سيلفا لعدم رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي في دفع كل هذه الأموال الضخمة من أجل اللاعب الذي كان يلعب يوماً ما للخصم اللدود برشلونة.

ويعد التعاقد مع نيمار صفقة استراتيجية بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز الذي كان يحلم بالتعاقد مع اللاعب حيثُ يرى أنه أفضل بديل لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو مبلغ 222 مليون يورو.

ولعب نيمار مع برشلونة منذ 2013 حتى 2017 حسب موقع ترانسفير ماركت، في 186 مباراة في كافة المسابقات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.

- نجم ريال مدريد يغيب عن مران الفريق

غاب المدافع الدولي الفرنسي، رافائيل فاران، اليوم الأربعاء، عن مران فريقه ريال مدريد الجماعي، استعدادا لمواجهة فياريال الأحد المقبل، على ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة الثالثة من "الليغا".

وتدرب قلب الدفاع الفرنسي داخل صالة الألعاب الرياضية للفريق "الملكي"، لكن النادي لم يفد بتعرضه لأي مشكلة عضلية قد تحرمه من خوض اللقاء.

وشهد التدريب أيضاً غياب لاعب الوسط إيسكو ألاركون، الذي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية ستبعده عن اللقاء، بحسب بيان النادي.

ولايزال "الملكي" يعاني من دكة مصابين أمثال إدين هازارد، خاميس رودريجيز، ماركو أسينسيو، براهيم دياز، رودريغو جويس.

ويسعى الريال بقيادة زين الدين زيدان للعودة إلى سكة الانتصارات بعد السقوط في سانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد 1-1.

- الكشف عن موقف إيسكو من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن موقف النجم الاسباني إيسكو ألاركون من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد بعد الشائعات التي انتشرت حول رغبته في اللعب بالدوري الانجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا‘" الإسبانية، موقف إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرةً إلى أن نية اللاعب هي الاستمرار في صفوف الملكي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نية إيسكو واضحة من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهي الاستمرار وبالتالي فقد أبلغ الإدارة المدريدية وعلى رأسها فلورنتينو بيريز بأنه يريد الاستمرار مع الفريق الملكي.

وكان النجم الاسباني إيسكو قد مر بفترة صعبة خلال الموسم الماضي سواء مع لوبيتيجي أو سانتياجو سولاري وجلس على دكة الاحتياط فترة طويلة وسط تردد شائعات حول رحيله مجدداً عن الفريق وانتقاله إلى الدوري الانجليزي وبالتحديد مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب إيسكو قد أغلق هاتفه وذهب إلى إجازته الصيفية في البداية، في الوقت الذي تلقى فيه العديد من العروض ولكن رد الإدارة المدريدية كانت أنه سيستمر ولا نية في التفريط في خدماته خلال الفترة الحالية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن إيسكو يريد الاستمرار في مدريد العاصمة الإسبانية ولا يرغب في الرحيل عنها رغم تلقيه عروضاً من أندية كبيرة مثل توتنهام ومانشستر يونايتد.

والجدير بالذكر أن إيسكو بدأ مسيرته مع فالنسيا، حيث لعب بشكل أساسي مع الفريق الإحتياطي، قبل أن ينضم إلى ملقا في عام 2011، وحصل مع ملقا على جائزة الفتى الذهبي في عام 2012، وانتقل إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو في يونيو 2013.

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- راديو إسبانيا يكشف حقيقة عروض ريال مدريد لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة العروض التي تقدم بها نادي ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سيرخي فالينتين من "راديو إسبانيا"، أن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز لم يكن قريب من التعاقد مع نيمار، ولم تكن هناك أيّ عروض".

وأضاف فالينتين :" لم يحدث أيّ اتصال، في مدريد فقط اكتفوا بالمشاهدة من خارج الساحة لأنّهم لم يثقوا في والد نيمار على الإطلاق".

- بعد إصابة إيسكو وخاميس.. صدمة جديدة في ريال مدريد

تتوالي المصائب على نادي ريال مدريد الإسباني، حيث غاب قلب دفاع الفريق الملكي، عن تدريب فريقه ريال مدريد الجماعي، استعدادا لمواجهة فياريال الأحد المقبل، على ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة الثالثة من "الليغا"

وتدرب رافائيل فاران داخل صالة الألعاب الرياضية للفريق "الملكي"، لكن النادي لم يفد بتعرضه لأي مشكلة عضلية قد تحرمه من خوض اللقاء.

وشهد التدريب أيضاً غياب لاعب الوسط إيسكو ألاركون، الذي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية ستبعده عن اللقاء، بحسب بيان النادي.

ولايزال "الملكي" يعاني من دكة مصابين أمثال إدين هازارد، خاميس رودريجيز، ماركو أسينسيو، براهيم دياز، رودريغو جويس.

ويسعى الريال بقيادة زين الدين زيدان للعودة إلى سكة الانتصارات بعد السقوط في سانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد 1-1.

- صدمة في ريال مدريد.. إيسكو ينضم لضحايا الإصابات

تلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان ضربة موجعة قبل مباراة الفريق المقبلة أمام مضيفه فياريال في الدوري الإسباني.

وتتمثل الضربة الموجعة التي تلقاها زيدان في إصابة صانع ألعاب الفريق الملكي إيسكو وغيابه عن الفريق لمدة ٣ أسابيع.

وكشفت صحيفة الماركا أن إيسكو يعاني من الإصابة وسغيب عن النادي الملكي لمدة ٣ أسابيع حتى التعافي من الإصابة.

فيما قال النادي الإسباني في بيان :"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم ، تم تشخيص إصابة لاعبنا إيسكو بمشكلة عضلية في الفخذ الأيمن وبانتظار التطورات"

فيما أشارت إذاعة كادينا سير بأن إصابة إيسكو ستجعل مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام فياريال و أيضا مشاركته المحتملة مع المنتخب في فترة توقف الدولي، في خطر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا"

وكان ريال مدريد قد تعادل في المباراة الماضية أمام أتلتيك بيلباو بهدف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو.

- دفعة قوية لريال مدريد قبل مواجهة فياريال

تترقب جماهير ريال مدريد، الظهور الرسمي الأول للوافد الجديد على فريقها، البلجيكي إيدين هازارد، بعد تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في أول جولتين من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هازارد يتعافى بشكل جيد، ويسير بشكل أسرع للتعافي والعودة، وقد يتواجد في قائمة فريقه في لقاء مضيفه فياريال، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأبدى مدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبيرتو مارتينيز، تفاؤله بشأن لحاق هازارد بمباراتي "الشياطين الحمر" المقبلتين، أمام سان مارينو، واسكتلندا، في السادس والتاسع من الشهر المقبل.

وقال مارتينيز في تصريح صحفي: "شعور إيجابي تجاهه (هازارد)، لأنه يريد اللعب دائما.. عموما يتعافى من الإصابة بسرعة وبشكل جيد".

وتابع المدرب الإسباني: "إذا لعب ضد فياريال فيمكننا الاعتماد عليه".

وكان هازارد، الذي انضم لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو، تعرض لإصابة عضلية أثناء التدريبات، قبيل مواجهة الريال وسيلتا فيغو، في الأسبوع الأول من الدوري الإسباني

- أزمة جديدة في ريال مدريد بشأن رحيل زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية على نشوب أزمة جدية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن أقتراب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، في صدمة قوية لعشاق النادي الملكي.

ويبدو أن زيدان أصبح على أعتاب الرحيل عن النادي الملكي، بسبب تذبذب نتائج الفريق في الفترة الماضية سواء الخسائر الكارثية في المباريات الودية أو التعثر في المباريات الرسمية وكان أخرها السقوط في فخ التعادل أمام بلد الوليد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في موسمه الجديد.

وقالت التقارير أن، زيدان يعلم أن أيامه بريال مدريد أصبحت معدودة، وأصبح مهددًا بالرحيل بسبب النتائج السلبية، لذلك يسعى لمغادرة الأراضي الإسبانية محلقًا تجاه الأراضي الفرنسية، أملاً منه في قيادة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلفًا لتوماس توخيل، في ظل النتائج السلبية الأخيرة للفريق الباريسي، كان أخرها الخسارة المفاجئة أمام رين بالدوري الفرنسي.

ويعود تذبذب نتائج الفريق إلى الفترة التي عقبت رحيل الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، الأمر الذي ترك أثرًا بالغًا في كتيبة الميرنجي، حيث وجد الفريق معاناة كبيرة في المنافسة على الألقاب، حيث ساهم البرتغالي في ثلاثية تاريخية لدوري أبطال أوروبا توج بها على التوالي، ليحقق النادي الملكي رقمًا قياسيًا يصعب تجاوزه.

وعلى الرغم من فوز الريال في الجولة الأولى بالمسابقة، إلا أن تعرضه للتعادل في المباراة الثانية أثار قلق الجماهير من جديد وأعاد إلى أذهانهم نتائج المباريات الودية التي شهدت نتائج كارثية أبرزها السقوط أمام أتلتيكو مدريد بسباعية.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات أهم لاعبيه المتمثلة في الدولي البلجيكي إيدين هازارد، الذي ينتظر منه جمهور الميرنجي قيادة فريقهم نحو منصات التتويج من جديد بتعويض رحيل رونالدو، وهو الأمر الذي يمثل ضغطًا كبيرًا على النجم البلجيكي، حيث ستسلط الأضواء عليه كثيرًا من قبل وسائل الإعلام العالمية والإسبانية بشكل خاص، فهل سيتمكن هازارد من تعويض رونالدو ومساعدة زيدان على البقاء، أم سيفشل في تعويضه ويساهم في مغادرة زيدان لصفوف الملكي؟.

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