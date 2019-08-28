رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس مصر .. الفارس الأبيض سيواجه الاتحاد السكندرى فى نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس مصر .. الفارس الأبيض سيواجه الاتحاد السكندرى فى نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى الزمالك فوزاً صعبا على نظيره مصر المقاصة فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى إطار مباريات دزر ال 8 من بطولة كأس مصر.

وتأهل نادى الزمالك لدور نصف النهائي ليواجه نظيره الاتحاد السكندرى يوم 1 سبتمبر المقبل كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على ملعب الإسماعيليه فى تمام السادسه مساء الأحد.

وفى الجانب الأخر سيواجه نادى بيراميدز والذى تأهلى على حساب النادى الأهلى بعد الفوز عليه بهدف نظيره حرس الحدود فى دور ال 8 من بطولة كأس مصر والفائز سيواجه بتروجت يوم 1 سبتمبر أيضاً على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى تمام التاسعه ونصف مساءاً.

وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف رائع عن طريق الظهير الأيسر عبدالله جمعه والذى سدد تسديدة صاروخيه تقدم بها الزمالك وحافظ لاعبو الأبيض على النتيجة حتى نهاية اللقاء للصعود لنصف النهائي.

- الزمالك يُعادل الإنتصارات مع المقاصة:

بعد فوز الزمالك اليوم على حساب مصر المقاصة، يكون قد نجح في معادلة عدد الإنتصارات مع الفريق الفيومي في تاريخ مواجهاتهما في مختلف البطولات.

وتقابل الفريقين في 13 مباراة (12 مباراة بالدوري الممتاز - 1 بكأس مصر) فاز المقاصة في 6 مباريات (منها فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك)، ونجح الزمالك في معادلة عدد إنتصارات الفريق الفيومي بتحقيق الفوز السادس عليه في المباراة التي جمعتهما اليوم بكأس مصر، بينما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل الإيجابي.

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سجل الزمالك 20 هدفًا خلال مواجهاته ضد المقاصة، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا (منها هدفين اعتباريين بعد إنسحاب الزمالك عام 2016).

- ميدو يفشل في إنهاء العقدة البيضاء:

أما أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة فشل في إنهاء العقدة الأزلية أمام الزمالك، حيث لم يحقق أي إنتصار ضد الفارس الأبيض خلال مشواره التدريبي.

وتقابل "ميدو" في 4 مواجهات ضد الزمالك، 3 مباريات منها خلال قيادته لفريق وادي دجلة، ومباراة مع المقاصة، خسر 3 مباريات، وانتهت مباراة بالتعادل.

أول مواجهة لـ"ميدو" ضد الزمالك كانت خلال لقاء الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، أما ثاني مواجهة كانت في لقاء الدور الثاني بنفس الموسم وفاز الأبيض 2-1.

أما ثالث مباراة لـ"العالمي" أمام الزمالك كانت مع وادي دجلة في الدوري الممتاز موسم 2017-2018، وخسرها أيضًا بنتيجة 3-0.

واستمرت عقدة "ميدو" أمام الزمالك في أول مباراة له مع المقاصة مساء اليوم الأربعاء، وخسر بهدف دون مقابل في لقاء ربع نهائي كأس مصر، ليودع البطولة المحلية.