رياضة | أحمد حسام ميدو يهنئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسام ميدو يهنئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لمصر المقاصة بتهنئة لاعبي الزمالك رغم خسارتهم بهدف نظيف في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وأشار إلى أنه لن يتحدث عن التحكيم بشكل كبير بإعتباره جزء من المنظومة، لكنه أكد أنهم يستحقوا ضربتين جزاء.

وتابع "نسير في الطريق الصحيح وأشكر لاعبي المقاصة على المجهود الذي بذلوه، والخسارة كانت درس مهم لنا لتجاوز الأخطاء وبداية الموسم بشكل جيد".

وأضاف "الزمالك أجهز من الناحية البدنية لنا بسبب خوض مباراتي الدور التمهيدي للكونفدرالية، والهدف المبكر الذي سجلوه أثر علينا في الشوط الأول بشكل سلبي لكننا حاولنا تدارك الأمر في الشوط الثاني". وأشاد بمستوى أحمد عادل عبد المنعم في لقاء اليوم والإلتزام طوال الفترة الماضية في التدريبات والتصدي لأكثر من فرصة محققة خلال مواجهة اليوم. Advertisements وشدد على رفضه الضغط على الحكام رغم الأخطاء في لقاء اليوم، وأكد على ضرورة دعمهم ومساندتهم قبل بداية الموسم الكروي الجديد. وكان الزمالك قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمي : محمد عواد في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد اونجم – اشرف بن شرقي – شيكابالا في خط الهجوم : عمر السعيد

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