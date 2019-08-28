رياضة | هل ينجح برشلونة في حسم الصفقة المنتظرة.. أم يفجر الريال المفاجأة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينجح برشلونة في حسم الصفقة المنتظرة.. أم يفجر الريال المفاجأة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متي يسدل الستار على صفقة "نيمار"؟ من يفوز بخدمات اللاعب البرازيلي هذا الصيف؟، هل ينجح برشلونة في حسم الصفقة المنتظرة في الساعات المقبلة أم يفجر الريال المفاجأة؟ كل هذه الأسئلة أصبحت تدور في أذهان عشاق الكرة العالمية، خاصة وأن كل ساعة تمر تشهد جديدًا في صفقة اللاعب البرازيلي.

واجتمع وفًدًا من نادي برشلونة الاسباني مع مسئولي نادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، لمناقشة صفقة عودة "نيمار" إلي النادي الكتالوني، وقدم وفد البارسا عرضه الأخير لضم اللاعب البرازيلي مقابل 170 مليون يورو بالإضافة إلي لاعبين اثنين، وتردد اسم الثنائي عثمان ديمبلي، وإيفان راكيتيتش للدخول ضمن الصفقة.

ورغم تأكيد موسي سيسوكو وكيل عثمان ديمبلي أن اللاعب الفرنسي مستمر مع برشلونة لكن فجرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية مفاجأة مدوية بعدما أكدت أن نادي باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مباشرة مع الثنائي راكيتيتش وديمبلي لإقناعهم بالإنضمام في صفقة تبادلية مع نيمار.

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ويرغب توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الثنائي ديمبلي وراكيتيتش والتخلص من البرازيلي نيمار والذي لم يستفيد منه الفريق بالشكل الكافي بل أن المفاوضات معه خلال الفترة الماضية آثرت سلبًا على النادي الباريسي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن "سيسوكو" وكيل أعمال "ديمبلي" يتواجد حاليًا في باريس للتفاوض حول انتقال اللاعب للنادي الباريسي ضمن صفقة تبادلية مع "نيمار".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة لا تريد دفع170 مليون يورو للحصول على خدمات "نيمار" خاصة وأن خزائن النادي ليس بها هذا المبلغ الضخم بعد إبرام صفقات الصيف وفي مقدمتها صفقة "جريزمان" والذي كلفته 120 مليون يورو.