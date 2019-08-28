رياضة | علاء الدين هاني يحقق فضية وزن 97 كيلو في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء الدين هاني يحقق فضية وزن 97 كيلو في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق علاء الدين هاني الميدالية الفضية في منافسات وزن 97 كيلو في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

وكان عبداللطيف محمد حقق الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن 130 كيلو جرام .



كان حقق محمد متولي حقق الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جرام ، ومحمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77 .



كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.