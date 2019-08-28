رياضة | تتويج الجمباز بميداليات اليوم في دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتويج الجمباز بميداليات اليوم في دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم لاعبو الجمباز ميداليات اليوم التي تحققت خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط بالمغرب.

حقق علي أبو القاسم ذهبية منافسات جهاز الحلق للجمباز في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب ،وجاء محمد إلهامي في المركز الثاني والميدالية الفضية.

وحققت فرح أحمد ذهبية متوازي الجمباز وزينة إبراهيم تحقق الفضية في دورة الألعاب الإفريقية.

وحققت نانسي طمان ذهبية حصان القفز وجائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية.

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