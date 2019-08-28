رياضة | الإسماعيلي يستضيف المصري وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستضيف المصري وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا علي الإسماعيلي في الخامسة من مساء الخميس باستاد الإسماعيلية وديا في إطار أستعدادات الفرق لخوض منافسات الدوري الممتاز.

يذكر ان المصري خاض اربعة لقاءات خلال معسكره بالإسماعيلية حيث تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق ومع انبي سلبيا وفاز علي كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف وتعادل مع القناة سلبيا.

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بينما خاض الاسماعيلي عدد من اللقاءات خلال معسكره الاخير بالسادس من اكتوبر حيث تعادل مع بتروجت سلبيا، وتعادل مع الاعلاميين بهدف لكل فريق وفاز علي الحدود بهدف نظيف وفاز علي البلاستيك بهدفين لهدف وفاز علي انبي بثلاثية لهدف

وكان المصري تعاقد مع لاعب واحد فقط علي سبيل الإعارة محمد زكريا الشهير بشيكا من نادي فاركو.

بينما تعاقد الاسماعيلي مع أحمد مدبولي ودونجا وخليل نيمار من الزمالك و همام طارق العراقي من الاستقلال الإيراني و بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي ومحمد حمدي ذكي من سموحة وإبراهيم ابو اليزيد من الداخلية