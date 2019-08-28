رياضة | الزمالك يعبر المقاصة بهدف صاروخي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعبر المقاصة بهدف صاروخي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الزمالك على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى وعبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وباغت الزمالك المقاصة مبكرا بالهجوم ويحصل الزمالك على ركلة حرة بعد انطلاقة عبدالله جمعة من الجانب الأيسر بعدها خطأ من دفاعات مصر للمقاصة كاد محمد أوناجم أن يستغله عندما استلم الكرة ودخل إلى منطقة الجزاء ولكن تغطية رائعة من ميدو جابر ليفسد هجمة الزمالك .

وعرضية للزمالك من ركنية وتنتهى برأسية من ساسي داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى المقاصة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة في منتصف ملعب مصر للمقاصة جهة اليسار بعد إعاقة من عصام صبحي لمحاولة مرور محمد اوناجم في الدقيقة الثامنة لكنها مرت بدون خطورة حقيقية على المرمى .

وأسفر هجوم الزمالك عن هدف التقدم بعد انطلاقة من عبدالله جمعة على حدود المنطقة ليطلق الكرة تسديدة يسارية صاروخية تسكن الزاوية اليسرى العليا للمرمى معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

وبعد الهدف زادت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وسدد شيكابالا الكرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 13 لكنها مرت بعيدا عن المرمى .

ويحصل بن شرقي على ركلة حرة بمنتصف الملعب بعد إعاقة من شريف حازم مدافع المقاصة بعدها يمرر النقاز عرضية من الجانب الأيمن لكنها مرت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك والسيطرة على مجريات اللعب وينطلق اوناجم ويحاول لعب الكرة “هات وخد” مع شيكابالا إلى أن الكرة ترتطم بيد عصام صبحي مدافع المقاصة ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها فرجاني ساسي ترتطم بالحائط البشري وتبتعد عن منطقة الخطورة .

وفي الدقيقة 25 يهدر الزمالك فرصة هدف محقق بعد خطأ من عصام صبحي في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى بن شرقي الذي صوب كرة بباطن القدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن بقليل لتضيع فرصة محققة للزمالك .

وتستمر سيطرة الزمالك ويمر شيكابالا من على حدود منطقة جزاء المقاصة أتبعها بتصويبة قوية أبعدها أحمد عادل من يسار مرماه في الدقيقة 29 من عمر اللقاء .

ويبدأ المقاصة بعد نصف ساعة الدخول في المباراة ومبادلة الزمالك الهجمات لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى عواد فيما حاول لاعبو الفريق الفيومي إيقاف خطورة لاعبي الزمالك بالكروت الصفراء والتي حصل عليها مودي ومحمد إبراهيم في كرات مشتركة بوسط الملعب والاعتراض على التحكيم ويحصل فرجاني ساسي على ركلة حرة لصالح الزمالك في منتصف الملعب بعد إعاقة من محمد ابراهيم في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

ويحصل فرجاني ساسي على البطاقة الصفراء بعد كرة مشتركة في وسط الملعب ويحاول ميدو جابر شن هجمات على دفاع الزمالك لكن بدون خطورة على المرمى .

وفي الدقيقة 43 كرة مشتركة بين صلاح أمين وطارق حامد أسفرت عن سقزط للثنائي على أرضية الملعب ودخول للطاقم الطبي لعلاج طارق حامد.

ومع نهاية الشوط الأول يحتسب الحكم دقيقتين كوقت بدل ضائع تشهد فرصة خطيرة للزمالك بعد تمريرة بينية رائعة من بن شرقي وضعت النقاز أمام أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة لكنه يسددها أعلى المرمى لتضيع فرصة هدف محقق للزمالك لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

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ومع بداية الشوط الثاني حاول المقاصة مباغتة الزمالك وتعويض النتيجة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى عواد وحاول بن شرقي المرور في اتجاه منطقة جزاء مصر للمقاصة ولكنه اطال الاحتفاظ بالكرة وشتتها دفاع الفريق الفيومي .

ويحصل المقاصة على ركنية من جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك أبعدها النقاز مرة أخرى إلى ركنية من جهة اليمين بعدها مرت بدون خطورة .

وانطلق شيكابالا في وسط دفاعات المقاصة اتبعها بتصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للفريق الفيومي في الدقيقة 52 من عمر المباراة .

وحاول النقاز المرور من دفاع المقاصة لكن الكرة لم تشكل خطورة بعدها انتفض المقاصة وحاول تعديل النتيجة وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة مرت عرضية حولها صلاح أمين برأسية مرت أعلى مرمى عواد في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 58 يدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته بنزول إمام عاشور بدلا من شيكابالا في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

ويحصل الزمالك على ركنية من جهة اليسار وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك على حكم اللقاء بسبب عدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على شريف حازم ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد في الدقيقة 61 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء المقاصة جهة اليسار بعد أعاقة من عصام صبحي لمحاولة مرور إمام عاشور ويسددها أوناجم ليبعدها أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة إلى ركنية من جهة اليمين في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك ضغطه الهجومي على المقاصة الذي حاول الرد بتغيير هجومي بنزول عمرو مرعي بدلا من صلاح أمين ويحصل الزمالك من جديد على ركلة حرة على حدود المنطقة بعد إعاقة لمحاولة مرور إمام عاشور ينفذها حمدي النقاز عرضية يشتتعا دفاع المقاصة في الدقيقة 71 من عمر المباراة .

ويسدد فرجاني ساسي كرة قوية من على حدود منطقة جزاء المقاصة أنقذها أحمد مودي بفدائية قبل أن تشكل خطورة على مرمى فريقه .

وفي الدقيقة 74 يدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول محمد عبدالشافي بدلا من محمد أوناجم لينضم عبدالله جمعة كجناح هجومي في الوقت المتبقي من عمر المباراة .

ويتوغل بن شرقي في دفاعات المقاصة ودخول إلى منطقة الجزاء جهة اليمين ثم صوب كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بآخر أوراقه في المباراة بنزول محمود عبدالعزيز “زيزو” بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة لتأمين منطقة وسط الملعب في الوقت المتبقي من عمر المباراة .

وحاول المقاصة شن الهجمات على مرمى الزمالك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة إلا أنها لم تشكل خطورة على مرمى عواد ليحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع والذي شهد فرصة هدف محقق للزمالك بعد تمريرة بينية رائعة من إمام عاشور لبن شرقي في وضعية إنفراد بالمرمى ليضع الكرة من فوق الحارس وهي تتهادى في طريقها للمرمى يخرجها الدفاع لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد .

وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له 1 سبتمبر المقبل