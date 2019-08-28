رياضة | آخر أخبار وتطورات صفقة نيمار في 120 ثانية

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مازالت قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستمرة إلى حد هذه اللحظة، فكل دقيقة هناك أخبار جديدة عن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة الإسباني، أو إلى ريال مدريد أيضًا، ورغم أن اللاعب البرازيلي كان قريبًا خلال الفترة الأخيرة من الانتقال إلى الفريق الكتالوني إلا أن الصفقة تعقدت في اللحظات الأخيرة. واستعرضت قناة "beIN SPORTS" الإخبارية أخر تطورات صفقة نيمار:-

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