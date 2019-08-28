رياضة | عبداللطيف محمد يحقق ذهبية وزن 130 كيلو جرام في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبداللطيف محمد يحقق ذهبية وزن 130 كيلو جرام في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق عبداللطيف محمد الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن 130 كيلو جرام والتي تقام في مدينة الجديدة بالمغرب ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية.



كان حقق محمد متولي حقق الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جرام ، ومحمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77 .



كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.