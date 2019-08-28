شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى فى المقاصة رسميًا بـ3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على بيع أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول إلى نادى مصر المقاصة رسميا مقابل 3 ملايين جنيه فى صفقة بيع نهائى بناء على رغبة الطرفين واللاعب الذى عقد أكثر من جلسة مع رئيس القلعة البيضاء لإقناعه بالموافقة على رحيله لخوض تجربة جديدة مع المقاصة لضمان المشاركة أساسيا واستعادة فورمته بعدما تأكد من صعوبة مشاركته مع الزمالك فى ظل تدعيم الصفوف بصفقات سوبر فى مركزه. وأنهى مسؤولو الناديين الصفقة أمس عقب الجلسة التى جمعت وفد المقاصة بمرتضى منصور، رئيس الزمالك، وتقديمهم أعلى عرض مالى أكبر من عرض الإسماعيلى، وانتهت الجلسة بإتمام الصفقة وإعلان تعاقد المقاصة مع الحاوى رسميا.

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وتسلمت إدارة النادى الفيومى الاستغناء الخاص باللاعب إلا أن إدارة المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام رفضت ضم اللاعب لقائمة الفريق فى مباراة كأس مصر التى جمعت الفريقين أمس رغم بدء الجهاز الإدارى إنهاء إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق فور تسلم استغنائه. من جانبه وجه أيمن حفنى، لاعب الزمالك، الشكر لإدارة الزمالك والجهاز الفنى على استجابتهم لرغبته وتمنى الحاوى، فى تصريحات مقتضبة مع «المصرى اليوم»، التوفيق للزمالك فى الموسم الجديد ووعد ببذل ما بوسعه من أجل أن يكون إضافة لصفوف المقاصة تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

فيما أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن حفنى من أفضل اللاعبين فى الدورى وأن الموافقة على رحيله تمت بناء على رغبته وتمسكه بالانضمام للمقاصة، مؤكدا أنه لبى رغبة اللاعب لمنحه فرصة المشاركة وإثبات وجوده واستعادة مستواه، مشيرا إلى أن حفنى أحد أبناء النادى المخلصين الذين سيكون لهم دور فى النادى بعد تجربته مع المقاصة، واعتبر رئيس النادى أن حفنى ومدبولى وغيرهما من لاعبى الفريق ضحية السويسرى جروس، المدير الفنى السابق للفريق. من جهة ثانية، يدرس مسؤولو القلعة البيضاء قيد ثنائى الفريق الكروى الأول، بهاء مجدى وعماد فتحى، فى قائمة الفريق المحلية لضمان حقوق النادى فيهما فى ظل اقتراب غلق باب القيد فى القائمة الأولى للاعبى الفريق القدامى، ويأتى تفكير الأبيض فى قيد بهاء وفتحى كإجراء احترازى لضمان حقهما لحين البت فى انتقالهما لصفوف الفريق المصرى البورسعيدى. وعلمت «المصرى اليوم» أن حسم الصفقة مع المصرى البورسعيدى يتوقف على المقابل المادى بعدما وصل العرض إلى 3 ملايين جنيه لاستعارة الثنائى لاسيما بعدما اشترطت إدارة القلعة البيضاء الحصول على قيمة الصفقة كاش فيما عرضت إدارة المصرى دفع جزء كاش وسداد باقى قيمة الصفقة بعد شهرين. يأتى هذا فيما سادت حالة من الارتياح داخل مجلس الإدارة وإدارة التسويق بعد رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» طلب مهاجم الفريق السابق اتشيموبنج بحصوله على مستحقات مالية لدى النادى، وأقرت فيفا، فى خطابها الرسمى الذى تسلمته إدارة التسويق بعدم أحقية اللاعب فى أى مستحقات لدى القلعة البيضاء بعد اطلاعها على الأوراق والمستندات الرسمية التى تفيد بحصوله على كافة مستحقاته وتوقيعه على تسلمها كاملة.

فى شأن آخر، رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين أى فترة عقب انتهاء الفريق من مواجهة مصر المقاصة فى ربع نهائى كأس مصر، وقرر استئناف التدريبات بمران كامل للمستبعدين والاحتياطى فيما سيخضع الأساسيون الذين شاركوا فى مباراة الأمس لتدريبات استشفائية فى ظل ضيق الوقت خلال الفترة المقبلة. فيما ينهى أحمد إبراهيم إدارى النادى، إجراءات سفر الفريق إلى السنغال منتصف سبتمبر المقبل لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 فى دورى أبطال إفريقيا.