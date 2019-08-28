شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يستعيد الأمجاد فى الدورى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف الإيطالية بالفوز الكبير لفريق إنتر ميلان على حساب ليتشى، مساء الاثنين الماضى، بنتيجة 4/0، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى الإيطالى «الكالتشيو»، فى الظهور الأول لـ«النيراتزورى» تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتى الذى تولى المهمة الفنية للفريق عقب رحيل سباليتى.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» فى عنوانها: « هذا هو الإنتر»، مشيرة إلى أن الجماهير وإدارة النادى تتوسم فى كونتى الكثير من أجل إعادة النادى لطريق البطولات بعد مسيرة حافلة من الإنجازات مع يوفنتوس وتشيلسى ومنتخب إيطاليا.

فيما قالت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت»: «كونتى يعض»، موضحة أن المدير الفنى كشر عن أنيابه لجميع أندية الكالتشيو منذ الجولة الأولى حيث سيكون موسما مشتعلا بسبب الخبرات الكبيرة للمدرب الإيطالى.

وعنونت صحيفة «توتوسبورت»: «هذا هو الإنتر»، مضيفة أن كونتى أصبح ثالث مدرب فى تاريخ إنتر ميلان، يفوز فى أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبى مياتزا، وهيلينيو هيريرا.

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من جانبه أكد أنطونيو كونتى، مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالى، أن البلجيكى روميلو لوكاكو أظهر لماذا كان الإنتر يحاول جاهداً التعاقد معه، مشيراً إلى أنه يمتلك مهارات عديدة لم تظهر بعد.

وتحدث كونتى فى تصريحات أبرزتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «لوكاكو أظهر بالفعل قيمته الحقيقية، ولماذا كنا نحاول جاهدين التعاقد معه، أنا سعيد للغاية».

وأضاف: «لقد اندمج بالفعل مع الفريق بسرعة، والجميع هنا يحبه. لوكاكو يبلغ من العمر 26 عاماً، ولديه فرصة كبيرة ليحسن مستواه أكثر، وعليه الاستفادة أكثر من المهارات التى يمتلكها، لأنه فى رأيى يمتلك العديد من المهارات التى لم تظهر بعد».

وتابع: «دعونا لا ننس أن سعر لوكاكو لم يتجاوز 65 مليون يورو يتم دفعها على خمس سنوات، لذلك عندما يتحدث الناس عن الأموال الضخمة التى أنفقت، فإن فى الحقيقة الأمر لم يكن كذلك».

يذكر أن النيراتزورى نجح فى اعتلاء صدارة ترتيب الدورى الإيطالى بعد الجولة الأولى، ليُشعل الصراع مُبكرًا على القمة مع يوفنتوس، صاحب اللقب.