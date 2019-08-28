محمد النني يتلقى ضربة موجعة ويواجه مصير مجهول

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

تلقى النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الانجليزي، ضربة موجعة، خلال فترة النتقالات الصيفية الحالية، بعد تراجع نادي جالاتا سراي التركي من التعاقد معه.



وكان أوناي إيمري، المدير الفني لفريق ارسنال قد أخذ خطوة رحيل النجم المصري عن صفوف الجانرز، لكنه لعب عدة مباريات، وبات مصير النني مجهول.

وتقلص عدد الأندية المهتمة بضم متوسط ميدان ​آرسنال​ إلى إثنين فقط، هما فنربخشة وبشكتاش.

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وخرج محمد النني من حسابات مدرب آرسنال ​أوناي إيمري​، منذ توليه المسؤولية، لدرجة أنه طالبه بالرحيل، إلا أنه شارك في عدد قليل جداً من المباريات.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية، إن إدارة غلطة سراي قررت الانسحاب بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب، فيما يأمل بشكتاش وفنربخشة في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يشارك النني حتى الآن في الموسم الجديد مع "الغانرز"، ولعب فقط دوراً بسيطاً في الموسم الماضي 2018 -2019.

وإنتقل النني إلى آرسنال قادماَ من بازل، وجاء تعاقد النادي اللندني مع ​داني سيبايوس​ وظهور الشاب ​جو ويلوك​، لتتقلص فرص المصري أكثر في المشاركة.