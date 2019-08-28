العدالة السعودي يتعاقد مع بدر السليطين لاعب الرائد

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 بدر السليطين تعاقد نادي العدالة السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مع بدر السليطين لاعب الرائد، لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements وسبق للسيلطين / 30 عاماً/ أن لعب لأندية الهلال والشباب والرائد، كما أنه يلعب في مركز لاعب خط الوسط. وكان العدالة استهل مشواره في بطولة الدوري، بالتعادل مع أهلي جدة 1 / 1 على ملعبه ووسط جماهيره، في المرحلة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. Advertisements

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