الزمالك يتأهل إلى قبل نهائي كأس مصر بفوزه على المقاصة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب وكالات

تأهل الزمالك إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على المقاصة /1 صفر، اليوم الخميس، ضمن مباريات دور الثمانية من المسابقة.

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وسجل عبد الله جمعة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بيد حارس المقاصة أحمد عادل عبد المنعم والعارضة، وسكنت الشباك.

وسيواجه الزمالك نظيره الاتحاد في الدور قبل النهائي من البطولة، في حين تحدد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في دور الثمانية، هوية الفريق الذي سيواجه بتروجيت في المربع الذهبي.