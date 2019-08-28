أبها السعودي يضم المهاجم صالح آل عباس على سبيل الإعارة من النصر

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
وكالات
أعلن نادي أبها السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم صالح آل عباس قادمًا من النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وسبق لآل عباس أن لعب في صفوف نادي نجران، إلى جانب تجربته في النصر.
وعبر آل عباس عن سعادته بالانضمام إلى أبها، حيث يسعى لإثبات ذاته والمشاركة مع الفريق في مسابقتي دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان أبها استهل مشواره في بطولة الدوري، بالخسارة أمام الهلال وصيف المسابقة الموسم الماضي، 2 / 4 .
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