الأفريقي يواصل انطلاقته.. والصفاقسي يقتنص انتصاره الأول في الدوري التونسي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب وكالات

واصل النادي الأفريقي انطلاقته الجيدة ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه 1 / صفر على حمام الأنف اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية للمسابقة.



ويدين الأفريقي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى اللاعب المخضرم وسام بن يحيى الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67 بعدما سيطر الافريقي على أغلب فترات المباراة.

وكان الأفريقي، الذي يواجه مشاكل مالية وإدارية مستمرة، قد استهل مسيرته في المسابقة هذا الموسم، بالفوز 3 / صفر على الملعب التونسي، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن برصيد ست نقاط.

وحقق الصفاقسي انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه نجم المتلوي.

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وحصد الصفاقسي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم، فيما ظل نجم المتلوي، الذي خاض مباراته الأولى في البطولة، بلا رصيد من النقاط.

وارتدى حبيب الوسلاتي ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف الصفاقسي الوحيد في الدقيقة 15، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حمزة الجلاصي في الدقيقة 44 لحصوله على الإنذار الثاني.

وفشل نجم المتلوي في استغلال النقص العددي الذي عانى منه الصفاقسي خلال الشوط الثاني.

من ناحية أخرى، تعادل فريق مستقبل سليمان، الوافد الجديد للمسابقة، 1 / 1 مع ضيفه اتحاد تطاوين، حيث بادر الضيوف بالتسجيل عن طريق مسعود مسعي في الدقيقة 31، في حين تعادل محمد علي بن حمودة لمستقبل سليمان في الدقيقة .35

في المقابل، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الملعب التونسي وهلال الشابة، الذي صعد للمسابقة هذا الموسم.