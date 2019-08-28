- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
وكالات
فاز الكويت الكويتي على الشرطة العراقي 3 / 1 ، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.
وتقدم الكويت في الدقيقة الرابعة عن طريق يوسف السلمان من ركلة جزاء، قبل أن يعزز زميله الكولومبي دييجو كالديرون التقدم بهدف ثان في الدقيقة .30
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل مروان حسين، هدف الشرطة العراقي الوحيد في المباراة، لكن فيصل الحربي أضاف الهدف الثالث للكويت في الدقيقة .85
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، تألق حميد يوسف حارس مرمى الكويت، وتصدى لركلة الجزاء التي سددها علاء عبد الزهرة لاعب الشرطة.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب لهذا الدور يوم 23 من أيلول/ سبتمبر المقبل، على ملعب كربلاء في العراق.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت الكويتي يتخطى عقبة الشرطة العراقي بثلاثية في البطولة العربية للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.