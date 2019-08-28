الكويت الكويتي يتخطى عقبة الشرطة العراقي بثلاثية في البطولة العربية للأندية

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب وكالات

فاز الكويت الكويتي على الشرطة العراقي 3 / 1 ، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.



وتقدم الكويت في الدقيقة الرابعة عن طريق يوسف السلمان من ركلة جزاء، قبل أن يعزز زميله الكولومبي دييجو كالديرون التقدم بهدف ثان في الدقيقة .30

Advertisements

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل مروان حسين، هدف الشرطة العراقي الوحيد في المباراة، لكن فيصل الحربي أضاف الهدف الثالث للكويت في الدقيقة .85

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، تألق حميد يوسف حارس مرمى الكويت، وتصدى لركلة الجزاء التي سددها علاء عبد الزهرة لاعب الشرطة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب لهذا الدور يوم 23 من أيلول/ سبتمبر المقبل، على ملعب كربلاء في العراق.