سانشيز يصل ميلانو قبل انتقال مرتقب على سبيل الإعارة إلى إنتر

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
وكالات
وصل التشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد إلى ايطاليا اليوم الأربعاء قبل انتقال مرتقب على سبيل الإعارة لنادي إنتر ميلان.
ونشرت وسائل إعلام ايطالية صورا وفيديو لسانشيز في مربض سيارات في مطار مالبينسا وقالت إنه سيخضع لفحص طبي.
وانضم سانشيز هداف منتخب تشيلي على مر العصور برصيد 43 هدفا إلى مانشستر يونايتد في يناير كانون الثاني العام الماضي وسجل خمسة أهداف فقط في 45 مباراة وهو رقم يقل كثيرا عن فترة تألقه في أرسنال حيث سجل 80 هدفا في 166 مباراة.
وقاد اللاعب البالغ من العمر 30 عاما تشيلي للفوز بأول لقبين كبيرين في تاريخها (كأس كوبا أمريكا مرتين في 2015 و2016) لكنه مني بخيبة أمل بعد غياب بلاده عن كأس العالم في روسيا 2018.
وقضى سانشيز سابقا ثلاثة مواسم في دوري الدرجة الأولى الايطالي مع أودينيزي قبل الانتقال إلى برشلونة.
وسيلعب سانشيز مع زميله السابق في مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو الذي انضم إلى إنتر هذا الشهر.
وعين إنتر انطونيو كونتي مدرب ايطاليا وتشيلسي ويوفنتوس السابق قبل انطلاق الموسم الجديد في محاولة لانهاء صيام دام ثماني سنوات عن الألقاب.
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