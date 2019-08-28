مدرب إسبانيول: مباراتنا أمام زوريا هي بمثابة نهائي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

David Gallego

أكد المدير الفني لنادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم، دافيد جايجو، اليوم الأربعاء أن فريقه سيخوض بكل قوة مباراة العودة للدور المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام زوريا الأوكراني، والمقرر إقامتها غدا الخميس، رغم الأفضلية التي حققها في نتيجة مباراة الذهاب (3 / 1).



وقال جايجو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مباراة الغد التي ستقام في أوكرانيا: "من المهم تحقيق الفوز ومن ثم التأهل، أفكر فقط في أن نكون أفضل منهم غدا، خطة المباراة باتت واضحة بالنسبة لي، سنرى فريق إسبانيول وهو ينافس بنسبة مئة بالمئة".

ويرى جايجو أن مباراة الغد هي بمثابة نهائي لأنها ستكون المؤهلة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأضاف قائلا: "المباريات التي تحسم أمرا ما تكون نهائية بالنسبة لي، لقاء الغد هو نهائي، سيكون يوما مميزا".

ونظرا لأهمية هذه المباراة بالنسبة لجايجو اصطحب معه جميع لاعبي الفريق، حتى المصابين منهم وغير المقيدين أيضا.

وأستطرد المدرب الإسباني قائلا: "الفريق يتطور من الناحية الرياضية والنفسية، رأيت أنه من الضروري أن يأتي الجميع".

وتابع: "هناك لاعبون بالفريق لديهم خبرة كبيرة، علينا أن نصب تركيزنا في ما سيحدث داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز".

وعلى جانب أخر، أشاد جايجو بفريق زوريا وبالقدرات البدنية للاعبيه، وأكمل قائلا: "زوريا فريق يجيد اللعب المباشر، هو فريق شرس، علينا أن ندافع جيدا في تلك اللحظات، ولكن علينا أن نعلم أننا سنحظى أيضا بلحظات هجومية، في كرة القدم يجب عليك أن تعرف كيف تدافع وكيف تهاجم".