ليل يستعيد اتزانه بالدوري الفرنسي بثلاثية في سان إتيان

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

استعاد ليل نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه سانت إتيان اليوم الأربعاء في المرحلة الثالثة للمسابقة.



وارتفع رصيد ليل إلى ست نقاط في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد سانت إتيان، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وافتتح فيكتور أوسيمين التسجيل لليل في الدقيقة 37، قبل أن يضيف جوناثان بامبا الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

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وعاد أوسيمين لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث لمصلحة ليل وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة .75

بتلك النتيجة، أعاد ليل البسمة مجددا إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المفاجئة صفر / 1 أمام مضيفه أميان في المرحلة الماضية.