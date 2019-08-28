بليسكوفا تتخطى بولكفادزه في ملعب مغلق في أمريكا المفتوحة للتنس

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

لقنت التشيكية كارولينا بليسكوفا صاحبة الضربات القوية منافستها ميريام بولكفادزه درسا في فنون تسديد ضربات الارسال لتفوز عليها 6-1 و6-4 وتتأهل للدور الثالث في أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.



وسددت بليسكوفا المصنفة الثالثة تسع ضربات إرسال ساحق وأحرزت 90 في المئة من نقاط إرسالها الأول على ملعب آرثر آش الذي أغلق سقفه بسبب الأمطار.

وفقدت بولكفادزه، التي تحتل المركز 202 عالميا وتلعب في القرعة الرئيسية في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية فقط، تركيزها في المجموعة الأولى التي كانت من طرف واحد.

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لكنها خاضت تبادلا طويلا للضربات في المجموعة الثانية عندما كانت النتيجة 2-2 وضربة الارسال معها.

لكن بليسكوفا نجحت في أن تنهي أي أمل لمنافستها الجورجية المتأهلة من التصفيات للعودة في المباراة.

ولم تحرز بليسكوفا (27 عاما) المصنفة الأولى عالميا سابقا أي لقب في البطولات الأربع الكبرى من قبل. وتوفر الملاعب الصلبة في امريكا المفتوحة أفضل فرصة لها لتحقيق ذلك بعد أن بلغت النهائي في 2016.

وستواجه بليسكوفا في الدور الثالث التونسية انس جابر أو الياكسندرا ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء.